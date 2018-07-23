Названы самые дорогие дворы Петрозаводска, отремонтированные по программе благоустройства

Эксперты ОНФ в Карелии составили список самых дорогих дворов, отремонтированных в Петрозаводске в 2017 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Об этом "фронтовики" рассказали на семинаре в Сегеже.

Во время семинара общественники обсудили вопросы, которые возникают у граждан в ходе реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Жителей интересует, как сохранить возведенные по программе благоустройства объекты. Кроме того, их беспокоят вопросы контроля за качеством работ подрядчиков и оплаты работы дизайнеров.

"Как раз сейчас мы проводим мониторинг качества благоустроенных в 2017 г. дворов и общественных территорий. Проанализировав проекты по благоустройству, мы определили 10 самых дорогих дворов в Петрозаводске. Среди них – дворы по улицам Ключевой, 16, Чапаева, 47, Володарского, 1/6, Лососинское шоссе, 23, корпус 2, Лососинское шоссе, 28, Кондопожской, 11, Пархоменко, 31, Мерецкова, 5, Пограничной, 5. Стоимость проекта благоустройства на каждом из дворов от 1 млн 807 тыс. руб. до 2 млн 316 тыс. руб. Основными задачами было посмотреть состояние этих территорий, проверить их на предмет недостатков или поломок, а также проверить безопасность детских и спортивных площадок, установленных во дворах и на общественных территориях", – сообщила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.

В ходе рейда возникли вопросы по видам выполненных работ в трех из девяти дворов.

"Мы не везде их смогли обнаружить. Будем разбираться с городской администрацией. В ряде случаев имеют место случаи вандализма, надписи из баллончиков на элементах детских комплексов, есть детские площадки, которые попросту в грязи. Уже не первый раз наблюдаем, когда размеры детских площадок под игровыми комплексами существенно не совпадают с ограждениями, установленными на них. Информационный стенд имелся только на одной площадке", – рассказала Лопаткина.

По выявленным недостаткам активисты ОНФ направили обращение в Минстрой Карелии и мэрию Петрозаводска.