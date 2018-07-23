Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:51, 23 Июля 2018
фото: ОНФ в Карелии

Названы самые дорогие дворы Петрозаводска, отремонтированные по программе благоустройства

По теме

"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.18 12:32
ФОТО: Депутат Андрей Рогалевич сделал своими руками берестяные туеса
23.07.18 12:23
В Карелии пройдет Национальный лесной форум
23.07.18 12:18
Все новости
Загрузка...

Эксперты ОНФ в Карелии составили список самых дорогих дворов, отремонтированных в Петрозаводске в 2017 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Об этом "фронтовики" рассказали на семинаре в Сегеже.

Во время семинара общественники обсудили вопросы, которые возникают у граждан в ходе реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Жителей интересует, как сохранить возведенные по программе благоустройства объекты. Кроме того, их беспокоят вопросы контроля за качеством работ подрядчиков и оплаты работы дизайнеров.

"Как раз сейчас мы проводим мониторинг качества благоустроенных в 2017 г. дворов и общественных территорий. Проанализировав проекты по благоустройству, мы определили 10 самых дорогих дворов в Петрозаводске. Среди них – дворы по улицам Ключевой, 16, Чапаева, 47, Володарского, 1/6, Лососинское шоссе, 23, корпус 2, Лососинское шоссе, 28, Кондопожской, 11, Пархоменко, 31, Мерецкова, 5, Пограничной, 5. Стоимость проекта благоустройства на каждом из дворов от 1 млн 807 тыс. руб. до 2 млн 316 тыс. руб. Основными задачами было посмотреть состояние этих территорий, проверить их на предмет недостатков или поломок, а также проверить безопасность детских и спортивных площадок, установленных во дворах и на общественных территориях", – сообщила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.

В ходе рейда возникли вопросы по видам выполненных работ в трех из девяти дворов.

"Мы не везде их смогли обнаружить. Будем разбираться с городской администрацией. В ряде случаев имеют место случаи вандализма, надписи из баллончиков на элементах детских комплексов, есть детские площадки, которые попросту в грязи. Уже не первый раз наблюдаем, когда размеры детских площадок под игровыми комплексами существенно не совпадают с ограждениями, установленными на них. Информационный стенд имелся только на одной площадке", – рассказала Лопаткина.

По выявленным недостаткам активисты ОНФ направили обращение в Минстрой Карелии и мэрию Петрозаводска.

По теме

"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.18 12:32
ФОТО: Депутат Андрей Рогалевич сделал своими руками берестяные туеса
23.07.18 12:23
В Карелии пройдет Национальный лесной форум
23.07.18 12:18
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд
20.07.2018, 09:01
Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым

Аналитика

Сегодня 12:26
Капитал
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
Директор Петрозаводской ТЭЦ ТГК-1 Александр Вдовиченко рассказал о модернизации оборудования, как стратегической задаче не только на уровне города, но и всей республики.
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим
Сегодня 10:20
Петросовет – за школу и садики 1
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»