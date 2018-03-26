Названы самые дорогие и дешевые города мира

Первое место в рейтинге самых дорогих городов пятый год подряд занимает Сингапур.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщает The Telegraph.

Второе место досталось Парижу, который прибавил пять позиций по сравнению с прошлым годом. Замыкает тройку Цюрих, поднявшийся на одну позицию. Среди городов, показавших впечатляющий рост, Осло — плюс шесть пунктов и пятое место, а также Сидней, занявший десятую строчку вместо четырнадцатой в прошлом году.

Самым "дешевым" городом признали сирийский Дамаск, который отобрал это звание у лидера прошлого года — Алматы. В десятку также вошли Каракас (Венесуэла), Лагос (Нигерия), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Алжир (Алжир), Ченнай (Индия), Бухарест (Румыния) и Нью-Дели (Индия).