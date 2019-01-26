Названы самые невыгодные профессии для женщин

Первой в списке, составленном специалистами Австралийского бюро статистики (ABS), оказалась сфера здравоохранения.

Представители Австралийского бюро статистики выяснили, в каких профессиональных сферах мужчины получают заработную плату выше, чем женщины, пишут "Известия" со ссылкой на "Daily Mail".

Отмечается, что первой в этом списке стала сфера здравоохранения. Женщинам-медикам платят на 25% меньше, чем мужчинам. Также эксперты обратили внимание на разрыв в оплате в 22% в строительстве и 21% в недвижимости. Помимо этого, можно увидеть разницу в области экономики (21%), в сфере информационных технологий (19%) и в образовании (14%).

Наименьшая разница в оплате труда женщин и мужчин наблюдается в сфере гостиничного бизнеса, производства, а также на государственной службе.

23 января сообщалось, что сервис поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" назвал десять самых необычных вакансий, которые работодатели предлагают соискателям в России. На первом месте оказалась позиция грумера, он же парикмахер и стилист для собак, сообщают "Известия".