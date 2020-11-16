Названы смертельные опасности отдыха в Сочи

Российская блогерша, переехавшая в Сочи, назвала смертельные опасности жизни и отдыха на курорте.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на портал "Сочи24".

В первую очередь Алина отметила горные сели, которые считаются частым явлением на курортах. "В интернете есть видео с камеры наблюдения, где видно, с какой скоростью перемещался селевой поток на Розе Хутор. И если будку перевернуло, то что же могло быть с человеком", — сказала она.

Второй опасностью девушка назвала горные лавины: так, прошлой зимой на горнолыжном курорте из-за них погибли двое мужчин. "Службы сработали хорошо, но спасти ребят не удалось», — отметила девушка, напомнив, что горы, хоть и "безумно красивы", могут представлять угрозу жизни человека.

Третьими в списке блогерши оказались камнепады: по ее словам, такие явления постоянно фиксируются на старой краснополянской дороге, и те, кто делает там фотосессии, "заигрывают со смертью".

Кроме того, девушка напомнила отдыхающим об опасности смерчей, которые часто можно наблюдать в районе Имеретинской низменности. Заметив воронку, необходимо отойти подальше от воды, а лучше — уйти в помещение и переждать бурю там.