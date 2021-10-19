Реклама

Не привитых пенсионеров могут отправить на самоизоляцию

Новости. Общество
16:28, 19 Октября 2021
фото: © Сергей Фадеичев / ТАСС

Новости партнеров

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рекомендовала региональным властям решить вопрос о самоизоляции неработающих и невакцинированных пенсионеров.

Как сообщает РИА Новости, об этом она заявила на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Мы настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой нахождения дома на самоизоляции и выхода на улицу только в случае крайней необходимости. Это обусловлено тем, что эти граждане — наиболее находящиеся под риском не только заболевания, но я тяжёлого фатального исхода заболевания особенно, если они не прошли курс вакцинации», — отметила Голикова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2021-10-19 19:37:29
Вот я не понимаю. почему такое внимание к пенсионерам. Может не грамотная зампредседателя? Она ж знает, что пенсионеры в Карелии - это люди разного возраста... Какие-то с 32 лет, те что в армии и МВД послужили, другие постарше. Да и просто пенсионеры имеют льготы по возрасту для выхода на пенсию...Почему она про возраст ничего не указывает?
Leopol'd
2021-10-19 19:05:16
Что за термин "самоизоляция"?! Что за блуд филологическо-юридический?!
Либо предложили пенсионерам минимизировать посещение общественных мест. Либо отправили людей на домашний арест, т.е. применили ограничение свободы, без вины.
"Самоизоляция", "режим повышенной готовности", "нерабочие дни". Вроде как обязательно, под угрозой наказаний. А вроде как государство ни за что не отвечает...
gaudealis
2021-10-19 18:54:03
Обалденная инициатива!
А как быть с тем, что из-за гигантских очередей в детсады многие родители вынуждены оставлять детишек с дедушками и бабушками, ибо иного выхода у них нет (сами работают)? Это что же получается, бабушка отныне с двухлетним внучком на прогулку выйти права не имеет и обязана с утра до вечера дома в заточении сидеть?!
И отовариваться в тех торговых точках, где захотят, пенсионеры тоже не могут, а обречены вечно затариваться в ближайшем Магните?
Вы совсем там оборзели, правители
Лана Текучева
2021-10-19 18:52:35
Себя пусть закроет на самоизоляцию, давно на пенсии пора дома сидеть, а не эту лабуду предлагать. :)
Шнайдерман
2021-10-19 18:41:33
Очередной понос слов и запор мысли!
Ничего не могут организовать нормально, одна истерия и "выборы"!?! Обидно,когда думают только одним местом...
Сергеич
2021-10-19 18:02:33
Типа "мы всё для вас, сволочи, а вы чего не рады?". Хрен вам.
ДЖОН
2021-10-19 16:43:49
А случись что - и на медпомощь рассчитывать без прививки не придется беднягам. У многих просто противопоказания к прививкам, а ещё большим просто такую нагрузку на организм не перенести благополучно.
ДЖОН
2021-10-19 16:42:33
Медицинские специалисты уже говорили ранее, что отсутствие движения, активной физической нагрузки пенсионерам весьма губительно.
Эксперд
2021-10-19 16:40:31
Полностью согласен. А то припрутся в магазин и роются в коробке с лимонами как свиньи в апельсинах. Смотреть противно. Пусть дома сидят.
NEZITIC
2021-10-19 16:50:38
Эксперд, ты про свою мать?
Кир
2021-10-19 16:37:02
Нашему человеку, что в лоб, что по лбу.
Ещё комментарии
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии

Аналитика

18.10.2021 14:42
Капитал
Микрозаймы стали более доступными для предпринимателей и самозанятых в Карелии
Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия (микрокредитная компания) утвердил изменения в правилах предоставления микрозаймов.
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
18.10.2021 14:10
«Это вопрос выживания» 6
18.10.2021 13:10
«Можно остаться и без селедки, и без коллективного иммунитета» 6
18.10.2021 12:40
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 7
15.10.2021 09:23
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 19
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 4
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»