Не привитых пенсионеров могут отправить на самоизоляцию

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова рекомендовала региональным властям решить вопрос о самоизоляции неработающих и невакцинированных пенсионеров.

Как сообщает РИА Новости, об этом она заявила на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Мы настоятельно рекомендуем регионам РФ незамедлительно принять решение по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой нахождения дома на самоизоляции и выхода на улицу только в случае крайней необходимости. Это обусловлено тем, что эти граждане — наиболее находящиеся под риском не только заболевания, но я тяжёлого фатального исхода заболевания особенно, если они не прошли курс вакцинации», — отметила Голикова.