Реклама на сайте
Прислать новость
Еще три маршрута в Петрозаводске повысят цену за проезд 9
22.04.2021 17:08
Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+) 8
22.04.2021 14:45
Пропавший два дня назад рыбак на озере в Карелии найден мертвым 2
22.04.2021 15:55
Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок 5
Сегодня 08:05
Минтруд рассматривает вопрос по продлению майских праздников
22.04.2021 20:40
Владелец Сегежского ЦБК собирается продать акции на 30 млрд рублей 3
22.04.2021 16:30
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО) 4
22.04.2021 13:28

«Не страшна нам бомбежка любая»: в Карелии районные чиновники участвуют в патриотическом челлендже

Новости. Общество
11:27, 23 Апреля 2021
фото: Елена Мотрий / ВК / скриншот видео
Загрузка...

Сотрудники администрации Кондопожского района приняли участие в патриотическом челлендже, исполнив «Песенку фронтового шофера».

Кондопожские чиновники спели популярный шлягер «Песенка фронтового шофера». Ролик выложила в соцсети директор школы № 8 Кондопоги Елена Мотрий.

Песню исполняют восемь женщин и один одетый в военную форму мужчина, который при этом сидит за игровым рулем. 

В посте в соцсети сообщается, что исполнители принимают участие в челлендже «Песни Победы».

«Вызов принят! Отдел образования и социальной политики АКМР продолжает челлендж „Песни Победы“! Передаёт эстафету Центру культуры и досуга Кондопожского городского поселения», — говорится в посте.

Слова «Песенки фронтового шофера» написали Борис Ласкин и Наум Лабковский, музыку сочинил Борис Мокроусов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-04-23 11:59:05
Нехило их кормят.
udo
2021-04-23 11:49:14
Барин, не знаем мы забугорного челленджа. "Патриоты" нашлись, господи прости.((
Koira
2021-04-23 11:48:08
Маразм крепчает
udo
2021-04-23 11:53:58
Koira, ваши больше не придут.
театральный критик
2021-04-23 11:42:41
Для либерды это как кость в горле. Сейчас озверину примут и начнется
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
22.04.2021, 13:28
На трассе в Карелии в страшной аварии погибли три человека (ФОТО)
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»