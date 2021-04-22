«Не страшна нам бомбежка любая»: в Карелии районные чиновники участвуют в патриотическом челлендже

Сотрудники администрации Кондопожского района приняли участие в патриотическом челлендже, исполнив «Песенку фронтового шофера».

Кондопожские чиновники спели популярный шлягер «Песенка фронтового шофера». Ролик выложила в соцсети директор школы № 8 Кондопоги Елена Мотрий.

Песню исполняют восемь женщин и один одетый в военную форму мужчина, который при этом сидит за игровым рулем.

В посте в соцсети сообщается, что исполнители принимают участие в челлендже «Песни Победы».

«Вызов принят! Отдел образования и социальной политики АКМР продолжает челлендж „Песни Победы“! Передаёт эстафету Центру культуры и досуга Кондопожского городского поселения», — говорится в посте.

Слова «Песенки фронтового шофера» написали Борис Ласкин и Наум Лабковский, музыку сочинил Борис Мокроусов.