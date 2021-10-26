Не желавший платить алименты житель Карелии попал за решетку

После окончания срока ареста алиментщик все осознал и сам пришел к приставам, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Медвежьегорского района находится исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя.

Первое время житель района исправно платил алименты, но затем потерял работу и не стал искать новую, задолжав 270 тысяч рублей.

Разъяснительная беседа с должником ни к чему не привела, в результате суд приговорил его к 80 часам обязательных работ.

К месту отбывания наказания должник не явился, и пристав наложил арест на автомобиль. Мужчина проигнорировал и это, пока его за рулем не задержали сотрудники ГИБДД.

В результате должник был привлечен к уголовной ответственности. Суд назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ условно с испытательным сроком 6 месяцев. Кроме того, нарушитель был ограничен в родительских правах.

В течение 2021 года неплательщик трижды привлекался к административной ответственности и был, наконец, арестован. Освободившись из камеры, он сразу явился к судебному приставу-исполнителю и попросил направление для отбывания обязательных работ, сделав правильные выводы из сложившейся ситуации.