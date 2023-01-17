Неадекватный водитель врезался в столб на Ключевой в Петрозаводске (ВИДЕО)

Утром 3 февраля у поликлиники №4 в Петрозаводске водитель с признаками опьянения устроил ДТП.

Утром 3 февраля на Ключевой в Петрозаводске, у поликлиники №4 водитель автомобиля Ford 1985 года рождения врезался в столб.



Прибывшая на место происшествия дорожная полиция усмотрела у водителя признаки опьянения, рассказали «Столице на Онего» в ГИБДД карельской столицы.



Однако автомобилист от медицинского освидетельствования отказался. В его отношении составили протокол по соответствующей административной статье.



Мужчине грозит штраф в тридцать тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.