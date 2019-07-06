Небольшие дожди ожидаются в Петрозаводске в воскресенье

В Карелии и Петрозаводске 7 июля ожидаются дожди, местами ливни, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-восточный умеренный.

Температура ночью +9, +11; днем +16, +18.

В районах Карелии также облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов дожди, в отдельных районах ливни. Ветер ночью северо-восточный, северный умеренный; днем местами порывистый

Температура ночью +6, +11; днем +15, +20.