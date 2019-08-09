Небольшие повреждения корней не погубят деревья на Березовой аллее, заверили в мэрии Петрозаводска

Специалисты администрации Петрозаводска проверили, как ведется благоустройство Березовой аллеи, и, увидев разрытые газоны с поврежденными корнями деревьев, посоветовали не волноваться.

Земляные работы, которые подрядная организация выполняет в ходе работ по модернизации Березовой аллеи, не представляют опасности для растущих там деревьев - к такому выводу пришли сотрудники управления благоустройства и экологии, ежедневно контролирующие мероприятия по обустройству городских зеленых зон.



фото администрации Петрозаводска

"В настоящее время подрядная организация выполняет подготовку к мощению аллеи плиткой. При этом многие жители Древлянки высказывают опасения, что во время земляных работ повреждаются корни деревьев, растущих вдоль пешеходной зоны. Мы регулярно посещаем строительную площадку, контролируем мероприятия на всех этапах и хотим успокоить горожан: небольшие повреждения корневой системы, которые произошли во время земляных работ, не окажут на растения негативного влияния", - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.



фото: «Столица на Онего»

Отметим, в минувший четверг, 8 августа, Анна Дудырина пообещала, что "поврежденные корни запилят и обработают специальными растворами, после чего засыплют плодородным грунтом".

Однако газоны были засыпаны грунтом еще до приезда контролеров, поэтому остается только надеяться, что деревья все-таки выживут.

Напомним, Березовую аллею благоустраивают в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Стоимость реализации проекта составляет 9 млн рублей.

В ходе модернизации аллеи предусмотрено оборудование удобного доступа для маломобильных граждан, монтаж ограждения проезжей части. Пешеходную дорожку замостят брусчаткой, вдоль аллеи установят современные скамейки и урны.