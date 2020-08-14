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Небольшое потепление ожидается в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 15 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 16 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный.

Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +23.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. Днем потеплеет до +23 градусов.

 

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