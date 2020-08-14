Небольшое потепление ожидается в воскресенье в Карелии

О погоде на 16 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный.



Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +23.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Возможны небольшие дожди.

Ветер ночью юго-западный, западный, днем – западный, северо-западный умеренный, местами порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. Днем потеплеет до +23 градусов.