Небольшой город в Карелии стал самым дорогим направлением бронирования апартаментов в России

Сразу два города в республике попали в топ-10 популярнейших направлений для съема апартаментов в октябре.

В службе бронирования отелей Твил.ру определили самые популярные направления в России для бронирования апартаментов в октябре. Туда вошли сразу два города из Карелии — Сортавала и Лахденпохья.

Характерно, что, помимо городов из Карелии, лишь еще два направления представляют не юг страны — Суздаль и Осташков.

При этом город Лахденпохья стал самым дорогим направлением для бронирования апартаментов. За одну ночь туристы готовы заплатить около 12 тысяч рублей. Сортавала также стала одним из дорогих направлений, уступив, помимо Лахденпохьи, лишь Суздалю. За ночь в столице северного Приладожья туристы платят около 7 тысяч рублей.

В обоих карельских городах туристы в апартаментах останавливаются, как правило, на двое суток.