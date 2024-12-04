Дети в городе катаются по тонкому льду.
Недетские забавы снял на видео житель Петрозаводска.
«Это, наверное, не мое дело, но детей жалко», — прокомментировал автор.
В комментариях также выразили солидарность с горожанином, поскольку лед еще тонкий и катание может оказаться опасным.
Напомним, ранее жителей Медвежьегорска попросили не выходить на каток.
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