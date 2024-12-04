Дети в городе катаются по тонкому льду.

Недетские забавы снял на видео житель Петрозаводска.

Ролик опубликовали в группе ТОС СОЛОМЕННОЕ.

«Это, наверное, не мое дело, но детей жалко», — прокомментировал автор.

В комментариях также выразили солидарность с горожанином, поскольку лед еще тонкий и катание может оказаться опасным.

Напомним, ранее жителей Медвежьегорска попросили не выходить на каток.