Недобросовестный бизнес виноват в плохом питании в медучреждениях, считают в парламенте Карелии

Медицинские учреждения Карелии не могут повлиять на недобросовестных поставщиков питания из-за того, что предприниматели находятся под защитой федерального закона.

Такое мнение высказал депутат парламента Карелии, главврач "Городской поликлиники №1" Петрозаводска Михаил Стоцкий на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

По его словам, медучреждения заключают контракты на поставку питания по федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ. По этому закону главным критерием при заключении контрактов является не качество питания, а цена, которую предлагает поставщик. Если он оказывает некачественные услуги, то расторгнуть с ним договор очень сложно, пояснил Стоцкий. "Тут же вмешается Федеральная антимонопольная служба… На этом поле игры мы не в равных условиях. У нас преференции имеет кто? Субъекты предпринимательства, которых априори почему-то защищают, а не заказчика, который платит деньги...", - заявил депутат. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".