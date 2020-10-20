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Недобросовестный бизнес виноват в плохом питании в медучреждениях, считают в парламенте Карелии

Новости. Общество
11:41, 21 Октября 2020
фото: Метелица Сергей/Фотохроника ТАСС
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Медицинские учреждения Карелии не могут повлиять на недобросовестных поставщиков питания из-за того, что предприниматели находятся под защитой федерального закона.

Такое мнение высказал депутат парламента Карелии, главврач "Городской поликлиники №1"  Петрозаводска Михаил Стоцкий на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

По его словам, медучреждения заключают контракты на поставку питания по федеральному закону "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" №44-ФЗ. По этому закону главным критерием при заключении контрактов является не качество питания, а цена, которую предлагает поставщик. Если он оказывает некачественные услуги, то расторгнуть с ним договор очень сложно, пояснил Стоцкий.

"Тут же вмешается Федеральная антимонопольная служба… На этом поле игры мы не в равных условиях. У нас преференции имеет кто? Субъекты предпринимательства, которых априори почему-то защищают, а не заказчика, который платит деньги...", - заявил депутат.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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