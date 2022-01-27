Недостающий стаж для пенсии можно купить за деньги

Для назначения страховой пенсии необходимо накопить минимальный страховой стаж, а если его не хватает, то можно воспользоваться несколькими способами.

Об этом рассказал агентству «Прайм» представитель НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис.

По его словам, официальная работа не всегда является способом восполнить нехватку стажа. Россиянин может не успеть набрать нужный показатель, поскольку каждые два года это требование будет увеличиваться на год.

В этом случае можно «купить» стаж за деньги. Согласно российскому законодательству, для увеличения числа пенсионных баллов граждане имеют право приобрести до половины страхового стажа. Однако эта мера распространяется только на обычный, а не льготный страховой стаж

«Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669 рублей 60 копеек. Максимальный — 293 356 рублей 80 копеек. Уплатить можно как всю сумму сразу, так и распределив ее по году вплоть до 31 декабря. „Купить“ можно до половины требуемого стажа, в текущем году — это шесть лет. Исключение — самозанятые, для которых ограничений нет», — заключил эксперт.