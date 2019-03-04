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Новости. Происшествия
09:50, 04 Марта 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Неэксплуатируемое строение горело в Петрозаводске

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Пожар произошел 3 марта на улице Кооперативной, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.17 пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска привлекалось для ликвидации пожара в неэксплуатируемом строении на ул. Кооперативной у дома 3а. В 19.28 пожар ликвидирован.

Площадь повреждения – 3 кв м.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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