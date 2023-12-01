Неизвестные обстреляли из лимузина петардами прохожих в Карелии

Момент стрельбы попал на камеру наружного видеонаблюдения.

Неизвестные обстреляли прохожих из лимузина в Петрозаводске. Инцидент произошел вечером 2 декабря, а в качестве орудия злоумышленники использовали фейерверки наподобие римских свечей. Видео произошедшего было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Происшествие попал на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк». На кадрах видно, как вечером на перекрестке улиц Чапаева и Чкалова останавливается лимузин. Однако с включением разрешающего сигнала светофора он не трогается с места, мешая автомобилям на дороге, а находящиеся в нем люди начинают стрелять из фейерверков в разные стороны, в том числе по другим автомобилям, жилым домам и даже в сторону находящихся на тротуаре людей.

Один из подписчиков паблика выложил другое видео — там, судя по всему, те же участники из того же лимузина обстреляли автомобили и жилые дома на Первомайском проспекте. Произошло это в 21 вечера также 2 декабря. По словам автора видео, инцидент обошелся без пострадавших.