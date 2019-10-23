Неизвестные подожгли лифт в Петрозаводске

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Пожар произошел 22 октября на улице Лыжной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 13.33 на ул. Лыжной, 32 произошел пожар в лифте одного из жилых домов.
В результате повреждена стена кабины лифта на площади 0,5 кв м.
Причина: поджог.
Виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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