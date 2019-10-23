Неизвестные подожгли лифт в Петрозаводске

Пожар произошел 22 октября на улице Лыжной, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.33 на ул. Лыжной, 32 произошел пожар в лифте одного из жилых домов.



В результате повреждена стена кабины лифта на площади 0,5 кв м.



Причина: поджог.



Виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.