Неизвестные трижды уговорили жительницу Карелии перевести деньги на продиктованный номер

Полицейские рассказали о сегежанке, которая перевела 1,4 млн рублей на непонятные номера, а потом по совету незнакомцев удалила информацию о переводах.

В полицию Сегежского района поступило заявление от 52-летней горожанки, которая лишилась значительных денег.

Женщине позвонил некая собеседница, представившаяся следователем, и рассказала, что на сегежанку пытаются оформить кредит. Для пресечения несанкционированной операции она попросила назвать коды, поступившие на телефон, но избавиться от кредита это не помогло. Тогде жительница Карелии отправилась в салон сотовой связи, обналичила кредит, 1 миллион рублей, и направила их на счет, который ей продиктовали.

В дальнейшем она сама оформила кредиты почти на 400 тысяч рублей еще в двух банках, а деньги вновь перевела неизвестным. Информацию о переводах и счетах её заставили удалить.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.