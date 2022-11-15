Неизвестные «заминировали» несколько зданий судов в Карелии

Во вторник, 29 ноября, в несколько районных судов Карелии позвонили злоумышленники с информацией о якобы подложенных бомбах.

В минувший вторник работников и посетителей Лоухского районного суда эвакуировали после сообщения от неизвестного о заложенном взрывном устройстве.



По данным информированного источника из силовых структур, таких сообщений было несколько. Все они оказались ложными.



Сейчас правоохранители разыскивают звонивших.