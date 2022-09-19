Неизвестные злоумышленники похитили около сорока сигнальных столбиков на трассе в Карелии

В Прионежье злоумышленники оставили участок федеральной трассы без сигнальных столбиков.

38 сигнальных столбиков похитили неизвестные злоумышленники с нескольких участков дороги А-215 «Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин Наволок–подъезд к Петрозаводску» в Прионежском районе Карелии. Об этом информирует ФКУ Упрдор «Кола».

Сообщается, что общая сумма ущерба составила более 45 тысяч рублей. По факту хищения идет подготовка обращения в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что межевые столбики украли с федеральной трассы в Карелии.