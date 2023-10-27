Неизвестный выбивал дверь жительницы Карелии, угрожая расправой

Росгвардейцы помогли женщине в Сегежском районе, скрутив агрессора.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, в понедельник, 30 октября, к сотрудникам Сегежского отдела вневедомственной охраны обратилась жительница Надвоиц.

Как выяснилось, к ней в квартиру ломился неизвестный мужчина. Он выбивал дверь, угрожая физической расправой.

Росгвардейцы скрутили агрессора, который был пьян. Им оказался 44-летний житель Ленинградской области. Нарушителя передали наряду ППСП.

Кроме этого, в одном из гипермаркетов Петрозаводска мужчина 32 лет попытался украсть алкоголь. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.