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Нейросеть научили выявлять коронавирус по рентгеновским снимкам

Новости. Общество
19:10, 19 Апреля 2021
фото: © Егор Алеев/ТАСС
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Нейросеть может оперативно обнаружить признаки заболевания путем автоматической классификации медицинских изображений.

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета для борьбы с распространением коронавируса разработали и обучили нейросеть, позволяющую оптимизировать анализ и ускорить обработку рентгеновских снимков. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе вуза.

«В качестве основного метода выявления пациентов с COVID-19 медики используют рентгенографию грудной клетки. Чтобы оптимизировать и ускорить процесс обработки и анализа получаемых снимков, ученые НИУ „БелГУ“ разработали и обучили сверхточную нейронную сеть. Нейросеть может оперативно обнаружить признаки заболевания путем автоматической классификации медицинских изображений», — сказали в пресс-службе.

Нейросеть уже прошла испытания, показавшие высокую эффективность в выявлении пациентов с коронавирусом при помощи медицинских изображений. Как отметил доцент кафедры математического и программного обеспечения информационных систем вуза Владимир Михелев, точность метода классификации таких изображений при использовании предобученной нейросетевой модели достигает 94,17%.

«Для обучения нейросети разработчики использовали так называемый трансферный подход, состоящий из трех этапов и предполагающий обучение модели на одном наборе данных и ее последующее приспособление к другому набору данных», — добавили в пресс-службе.

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