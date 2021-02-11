Некрасивый торговый фургон заставил чиновников мэрии обратиться в суд

Власти Петрозаводска пытаются изгнать с улицы Ровио "неприглядное транспортное средство", незаконно торгующее продуктами.

Пресс-центр администрации карельской столицы рассказал о борьбе городских чиновников с торговым фургоном, который, по оценке мэрии, плохо выглядит и производит незаконную торговлю.

Весной 2020 года в мэрию Петрозаводска часто жаловались граждане на неприглядное транспортное средство, стоящее на улице Ровио, из которого производилась незаконная торговля продовольственными товарами. Люди высказывали замечания о несоблюдении владельцами фургона правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сообщили в мэрии.

Муниципальные инспекторы составили административный протокол, зафиксировавший размещение фургона в неустановленном для этого месте, однако это никак не повлияло на владельца. Тогда администрация обратилась в суд, чтобы обязать хозяина освободить озеленённую территорию.

"В ноябре 2020 года Петрозаводский городской суд поддержал доводы администрации и удовлетворил исковые требования, в том числе с взысканием государственной пошлины с ответчика и присвоением судебной неустойки. На сегодняшний день три таких решения мы уже получили. Исполнительные документы на принудительное исполнение решения суда направлены в службу судебных приставов. По одному делу решение уже исполнено", - отметил начальник городского управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

Ранее Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков.