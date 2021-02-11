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Некрасивый торговый фургон заставил чиновников мэрии обратиться в суд

Новости. Общество
12:38, 12 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Власти Петрозаводска пытаются изгнать с улицы Ровио "неприглядное транспортное средство", незаконно торгующее продуктами.

Пресс-центр администрации карельской столицы рассказал о борьбе городских чиновников с торговым фургоном, который, по оценке мэрии, плохо выглядит и производит незаконную торговлю.

Весной 2020 года в мэрию Петрозаводска часто жаловались граждане на неприглядное транспортное средство, стоящее на улице Ровио, из которого производилась незаконная торговля продовольственными товарами. Люди высказывали замечания о несоблюдении владельцами фургона правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка, сообщили в мэрии.

Муниципальные инспекторы составили административный протокол, зафиксировавший размещение фургона в неустановленном для этого месте, однако это никак не повлияло на владельца. Тогда администрация обратилась в суд, чтобы обязать хозяина освободить озеленённую территорию.

"В ноябре 2020 года Петрозаводский городской суд поддержал доводы администрации и удовлетворил исковые требования, в том числе с взысканием государственной пошлины с ответчика и присвоением судебной неустойки. На сегодняшний день три таких решения мы уже получили. Исполнительные документы на принудительное исполнение решения суда направлены в службу судебных приставов. По одному делу решение уже исполнено", - отметил начальник городского управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства Игорь Сергеев.

Ранее Петросовет потребовал завершить благоустройство объектов, пострадавших от горе-подрядчиков.

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Комментарии

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drug
2021-02-12 13:12:26
...по оценке мэрии, плохо выглядит и производит незаконную торговлю.
Т.е. если хорошо бы выглядел - то торговать незаконно можно.
Когда езжу в ПТЗ - овощи покупаю на выезде из города. На Заводской с фургона - рядом с магазином Онего. Фургон стоит там около 4-х лет. Наверно стоит законно. А раньше на Ключевой - недалеко от поликлинники стоял фургон - молочкой торговал - наверно тоже законно.
asusls
2021-02-12 13:12:09
В чем проблема ГИБДД вызвать эвакуатор и убрать авто без судов и других бюрократических действий???
drug
2021-02-12 13:18:26
asusls, они не могут. У них идет борьба со снегом.
David
2021-02-12 13:18:04
asusls, ну конечно нельзя.Не просто он там стоял, просто только в сказке и у кирки. :)
кир
2021-02-12 12:55:26
Давидка, твоя тема и Галины Васильевой.
David
2021-02-12 13:04:56
кир, С опохмела совсем кукуха съехала? Этож ты залил все соплями по этому ларьку. :)
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