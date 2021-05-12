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Немолодого мужчину будут судить за педофилию в Петрозаводске

Новости. Криминал
06:40, 13 Мая 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Перед судом предстанет 58-летний петрозаводчанин, жертвами которого, как считает следствие, стали девочки-подростки.

Как рассказали в Следкоме Карелии, по версии следствия, в 2020 году в Петрозаводске обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и развратные действия в отношении 13-летней девочки.  

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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