Немолодого мужчину будут судить за педофилию в Петрозаводске

Перед судом предстанет 58-летний петрозаводчанин, жертвами которого, как считает следствие, стали девочки-подростки.

Как рассказали в Следкоме Карелии, по версии следствия, в 2020 году в Петрозаводске обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки и развратные действия в отношении 13-летней девочки.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.