Неординарное прощание с пенсионеркой привело молодого петрозаводчанина к уголовной статье

В Петрозаводске за грабеж задержан молодой человек, сообщили в МВД Карелии.

В минувший вторник, 9 апреля, в одной из петрозаводских квартир у пенсионерки была похищена золотая цепочка. Как выяснили сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску, преступлению предшествовала случайная встреча.

Потерпевшая, 67-летняя жительница Петрозаводска, пришла в гости к своей приятельнице, в квартире которой уже находился ранее незнакомый ей молодой человек. В ходе застолья они познакомились и, как оказалось, с его слов, он был знаком с внучкой пенсионерки. Нашлись общие темы для разговора, и женщина пригласила нового знакомого к себе домой, чтоб продолжить общение.

Взяв ещё спиртного, двое представителей разных поколений дома у женщины устроили застолье. Вечером, когда вино было выпито, а все темы для разговоров исчерпаны, молодой человек стал собираться домой. Женщина проводила его до порога, однако прощанье пошло не по обычному сценарию – гость, сорвав с шеи хозяйки золотую цепочку, бросился бежать. Ущерб для потерпевшей составил 9 тысяч рублей.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе, хозяйка дала приметы злоумышленника. Начались розыскные мероприятия. Между тем, той же ночью на пульт "02" поступил звонок от жильцов одного из домов, расположенных в центре города. Они пожаловались на шум в соседней квартире. Как предположили граждане, там происходила драка.

На место были направлены сотрудники патрульно-постовой службы. Попав в указанную соседями квартиру, полицейские обнаружили внутри двух молодых людей и девушку. Те пояснили, что арендовали данное жилье на сутки и отдыхали, распивая спиртные напитки.

Один из молодых людей, находившийся в квартире, подходил по описанию на злоумышленника, похитившего цепочку у пенсионерки. Он был доставлен в отдел полиции, где и дал признательные показания.

Как установили правоохранители, похищенное золотое украшение 30-летний подозреваемый петрозаводчанин сдал в один из ломбардов города. А на вырученные деньги купил спиртное и снял квартиру, куда и пригласил своих знакомых, чтобы весело провести время.

Кроме того, сотрудниками полиции Петрозаводска была установлена причастность злоумышленника к ещё одному грабежу, совершённому в одном из магазинов города, когда из торгового зала были похищены продукты питания.

В настоящее время по двум эпизодам возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится под стражей.