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Новости. Криминал
14:18, 31 Января 2019
фото: РИА Новости / / Антон Денисов

Неожиданная находка подвела петрозаводчанина под статью

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В полицию Петрозаводска обратился 38-летний горожанин с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что с его счета похищено более 6 тысяч рублей. Заявитель обнаружил, что потерял карту, когда ему мобильный телефон стали приходить смс о списании средств. Он заблокировал счет и обратился за помощью к правоохранителям.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 20-летнего ранее несудимого петрозаводчанина. Он сознался в содеянном и пояснил, что нашел на улице банковскую карту, а затем расплачивался ею бесконтактным способом в магазинах. Когда молодой человек понял, что карту заблокировали, выбросил ее.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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Комментарии

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Евгений
2019-01-31 14:49:22
Вот тебе и халява. Не ты эти деньги заработал, не тебе их и тратить.
Саныч
2019-01-31 15:25:02
Евгений, не от хорошей жизни.
Гость
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