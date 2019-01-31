Неожиданная находка подвела петрозаводчанина под статью

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В полицию Петрозаводска обратился 38-летний горожанин с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что с его счета похищено более 6 тысяч рублей. Заявитель обнаружил, что потерял карту, когда ему мобильный телефон стали приходить смс о списании средств. Он заблокировал счет и обратился за помощью к правоохранителям.
Сотрудники полиции установили подозреваемого, 20-летнего ранее несудимого петрозаводчанина. Он сознался в содеянном и пояснил, что нашел на улице банковскую карту, а затем расплачивался ею бесконтактным способом в магазинах. Когда молодой человек понял, что карту заблокировали, выбросил ее.
На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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