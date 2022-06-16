Непокорной жительнице Карелии штраф заменили уголовным делом

В Петрозаводске женщине, превысившей оборону, назначенный штраф в 20 тысяч рублей заменили уголовным делом, сообщили в УФССП Карелии.

В мае прошлого года жительница Кондопоги допустила превышение пределов необходимой обороны и нанесла мужчине тяжкий вред здоровью.

Учитывая характеристику личности подозреваемой, следствие ходатайствовало о прекращении уголовного дела и назначении кондопожанке судебного штрафа.

Мировой суд в Петрозаводске в отношении женщины прекратил уголовное дело и в качестве наказания назначил судебный штраф в размере 20 тысяч рублей, который она должна была выплатить в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.

За 60 дней кондопожанка не предоставила платежных документов в подтверждение уплаты штрафов. В результате пристав направил в суд представление об отмене меры уголовно-правового характера.

В апреле постановление мирового судьи отменено, материалы уголовного дела по обвинению должника в превышении обороны направлены в отдел Следственного управления УМВД Петрозаводска для дальнейшего производства по уголовному делу.