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Новости. Общество
11:17, 18 Мая 2018

Неравнодушные жители Петрозаводска и спонсоры выйдут на экологические акции

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Горожане и представители двух крупных компаний будут высаживать деревья и приводить в порядок зеленые зоны.

Более ста мероприятий по уборке территории города, высадке деревьев и кустарников состоялись с начала весеннего сезона в рамках акций "Чистый Петрозаводск" и "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев".

Два очередных субботника намечены на 19 мая. В этот день в 10 часов волонтеры компании Coca-Cola HBC Россия вместе с активистами-экологами и специалистами городской администрации проведут работу по благоустройству Липового парка, расположенного между улицами Пирогова, Пархоменко и Фрунзе. 

- Совместная акция с администрацией Петрозаводска – вклад в благоустройство города и пример бережного отношения к окружающей среде, - отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности Coca-Cola HBC Россия в Московском и Северо-Западном регионах Наталия Толоченко.

А в сквере имени 71-й стрелковой Торуньской Краснознаменной дивизии на улице Гоголя в этот же день будут высажены молодые деревья. Озеленение сквера, где ранее снесены аварийные тополя, производится при содействии сети магазинов "Улыбка радуги". Высадка деревьев начнется в 11 часов, после чего в 12.30 в парке Ямка неподалеку от сквера имени 71-й стрелковой дивизии состоится еще одна акция по весенней уборке: неравнодушные петрозаводчане приведут в порядок территорию возле недавно построенной детской игровой площадки.

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