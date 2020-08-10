Неравнодушных жителей Карелии просят помочь собрать детей в школу

Благотворительная акция "Помоги собраться в школу!" проходит с 10 августа по 10 сентября, сообщили в Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии.

Подразделение комплексного центра с 10 августа по 10 сентября проводит благотворительную акцию по сбору школьных и письменных принадлежностей для детей, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации.

Помочь ребенку из малообеспеченной семьи собрать всё необходимое к школе может любой неравнодушной человек.



Школьные принадлежности принимаются по адресам:



- ул. Лизы Чайкиной, 9 (вход со двора) с 8.45 до 17.00 – в будние дни. Тел.: 78-27-81;

- пр. Ленина, 4 c 8.45 до 17.00 – в будние дни. Тел.: 76-95-76.



Ранее горожан призывали принять участие в благотворительном школьном базаре.