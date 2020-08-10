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Неравнодушных жителей Карелии просят помочь собрать детей в школу

Новости. Общество
18:40, 10 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Благотворительная акция "Помоги собраться в школу!" проходит с 10 августа по 10 сентября, сообщили в Комплексном центре социального обслуживания населения Карелии.

Подразделение комплексного центра с 10 августа по 10 сентября проводит благотворительную акцию по сбору школьных и письменных принадлежностей для детей, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации.

Помочь ребенку из малообеспеченной семьи собрать всё необходимое к школе может любой неравнодушной человек.

Школьные принадлежности принимаются по адресам:

-  ул. Лизы Чайкиной, 9 (вход со двора) с 8.45 до 17.00 – в будние дни. Тел.: 78-27-81;

- пр. Ленина, 4 c 8.45 до 17.00 – в будние дни. Тел.: 76-95-76.

Ранее горожан призывали принять участие в благотворительном школьном базаре.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2020-08-10 19:26:22
В.В.П. создал трудную жизненную ситуацию для всей страны. Плюс некто Голикова со товарищи. Пусть Комплексный центр социального обслуживания пишет в Кремль, а не давит на жалость таким же полунищим согражданам. Человеческое сострадание и извечную русскую жалость можно эксплуатировать долго, но не бесконечно.
новый
2020-08-10 19:09:30
Трудная жизненная ситуация это как ? Конкретно - кто, где, когда и зачем. А потом полиция разыскивает
Ткачев
2020-08-10 19:40:26
новый, Это когда кончились все деньги, взять негде и семья начала умирать от голода.
однозначно
2020-08-10 19:48:22
Ткачев, не ерничай
Гость
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