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Несколько известных заведений Петрозаводска нарушили режим ограничений из-за коронавируса

Новости. Общество
13:38, 16 Ноября 2020
фото: pixabay.com / Free-Photos
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В ходе рейдов были выявлены нарушения ограничительных мероприятий со стороны известных в столице Карелии заведений, сообщают власти республики.

Организаторы проверок, в состав которых вошли представители власти и полицейские, провели мониторинг 12 объектов: магазинов, кафе и ресторанов в Петрозаводске. Об этом сообщает Минэк Карелии. Ревизоры проверяли соблюдение губернаторских требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На семи объектах были зафиксированы нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции.

"Так, в кафе "У Солнцевой" отдельные сотрудники были без средств индивидуальной защиты (маска, очки), здесь  отсутствуют стационарные диспенсеры, защитный экран в кассовой зоне. Аналогичные нарушения выявлены и на других объектах: кафе "Сантори", кафе "Белый кролик", "Кухня", "DoZari", бар "Баревич", "Нойбранденбург". Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ", - говорится в пресс-релизе министерства.

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Сообщается, что нарушителей привлекают к ответственности в виде штрафа. Уже рассмотрено и вынесено решений более чем на 4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что глава Карелии выступил против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-11-16 14:44:57
Вот кончится вирус (очень надеюсь), захочешь пивка хлебнуть, а пойти-то и некуда. Придется хлебнуть там, где нет вайфая :)
Впрочем свято место пусто не бывает :) Одни закроются - другие откроются :)
однозначно
2020-11-16 14:05:52
Трактирщиков штрафовать нещадно.
Гость
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