Несколько известных заведений Петрозаводска нарушили режим ограничений из-за коронавируса

В ходе рейдов были выявлены нарушения ограничительных мероприятий со стороны известных в столице Карелии заведений, сообщают власти республики.

Организаторы проверок, в состав которых вошли представители власти и полицейские, провели мониторинг 12 объектов: магазинов, кафе и ресторанов в Петрозаводске. Об этом сообщает Минэк Карелии. Ревизоры проверяли соблюдение губернаторских требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

На семи объектах были зафиксированы нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции.

"Так, в кафе "У Солнцевой" отдельные сотрудники были без средств индивидуальной защиты (маска, очки), здесь отсутствуют стационарные диспенсеры, защитный экран в кассовой зоне. Аналогичные нарушения выявлены и на других объектах: кафе "Сантори", кафе "Белый кролик", "Кухня", "DoZari", бар "Баревич", "Нойбранденбург". Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ", - говорится в пресс-релизе министерства.

Статья 20.6.1 КоАП РФ предусматривает наказание за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Сообщается, что нарушителей привлекают к ответственности в виде штрафа. Уже рассмотрено и вынесено решений более чем на 4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что глава Карелии выступил против закрытия заведений общепита в ночное время ради борьбы с эпидемией.