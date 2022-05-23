Несколько жителей Карелии остались без средств после пирушек с алкоголем

В МВД республики рассказали о нескольких кражах, совершенных во время пьянок.

В полицию Карелии поступила информация о нескольких происшествиях, произошедших в ходе совместных пьяных посиделок.

Так, 38-летний петрозаводчанин обратился в МВД с заявлением о краже. После посиделок с двумя знакомыми у мужчины пропал телефон стоимостью около 7 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что кражу совершил один из участников встречи, 41-летний ранее судимый петрозаводчанин — уличив момент, он взял телефон, а затем продал его за 300 рублей, пропив эти деньги. Теперь подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Подобным же образом у 35-летней пудожанки украли 5 тысяч рублей. В Петрозаводске 33-летний мужчина после застолья лишился 10 тысяч рублей, а 52-летний петрозаводчанин лишился планшета стоимостью 20 тысяч рублей.