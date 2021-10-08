«Нет вины как таковой»: экс-спикер Петросовета Боднарчук ответил на обвинения в коррупции

Бывший председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук, которого судят по делу о коррупции, считает себя невиновным.

Об этом он заявил корреспонденту «Столицы на Онего» сегодня после очередного судебного заседания

«Вы разве не допускаете, что, в принципе, нет состава преступления и вины как таковой в этом всем деле? Я думаю, что в процессе судебного следствия это станет ясно», — заявил Боднарчук.

Сразу после этого его увел конвой.



На сегодняшнем заседании гособвинитель зачитывал материалы дела, где содержатся письменные доказательства. На следующем заседании суд выслушает свидетелей. По сведениям «Столицы на Онего», показания будут давать сотрудники мэрии Петрозаводска.

Как сообщалось ранее, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. Ему предъявлено обвинение в получении взяток, связанных с застройкой Петрозаводска, и нецелевом расходовании бюджетных денег, выданных ему на командировки.