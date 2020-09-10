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Netflix выводит сериал, снятый в Карелии, на мировой уровень

Новости. Общество
14:47, 11 Сентября 2020
фото: © Кадр из сериала
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Сериал Павла Костомарова «Эпидемия» выйдет на стриминговой платформе Netflix 7 октября под названием To The Lake.

Постапокалиптический триллер, предвосхитивший пандемию, будет переведен на 12 языков. Его представят с дубляжом и субтитрами в премиальной категории Netflix Originals, куда попадают только сериалы собственного производства сервиса и отборные иностранные проекты, сообщает сайт "Кино-театр.ру" со ссылкой на пресс-службу кинокомпании 1-2-3 Production, которая занималась производством ленты.

"Эпидемия" рассказывает об атаке неизвестного вируса, случившейся в наши дни. Все въезды в Москву перекрыты, деньги потеряли ценность, люди отчаянно сражаются за еду и бензин, повсюду банды мародёров, а те, кто ещё вчера на дух не переносили друг друга, вынуждены объединить свои силы, чтобы выжить. Главный герой Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, бывшей жены, их сына-школьника, отца, которого он не видел много лет, и соседа с его безумной семейкой пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогут начать всё с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и от семейных драм.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2020-09-11 17:38:32
Оригинал: Яна Вагнер, "Вонгозеро" и "Живые люди".
А сейчас приглашаю высказаться всех, кому не нравятся фамилия автора, пол, название книги и её содержание. Не читавшим, но осудившим: в книге омоновцев нет!
елпидифор
2020-09-11 17:37:47
Вывести-то можно, хоть на гелиостанционарную орбиту ракетой "Ангара". Но кто смотреть будет? Да и ракеты уже 20 лет нет.
однозначно
2020-09-11 15:07:43
хренотень какая-то.
grisha
2020-09-11 16:27:53
однозначно, ты ведь не смотрел, однозначно, а оцениваешь... Примитивный ты, снова вылез. Смотри сериал "Реальные пацаны". Это твой интеллектуальный уровень.
Generalus87
2020-09-11 15:05:39
Сериал снимали в Архангельской области, а не в Карелии.
Dmitrii Kudriashov
2020-09-11 14:51:28
Dolby vision?
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