Нетрезвый пенсионер в Карелии не рассчитал дистанцию и попал под грузовик

ДТП произошло 18 мая в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 16.50 на ул. Советов в районе дома № 85 пьяный 67-летний водитель Chevrolet Niva (житель Кондопоги) неправильно выбрал дистанцию до движущегося впереди грузовика и столкнулся с ним.



Водителю Chevrolet была оказана разовая медицинская помощь, лечение не назначено.



Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее пьяный водитель внедорожника не удержался на дороге в Карелии и упал в кювет.