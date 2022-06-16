Неудачная шутка чуть не стоила жизни мужчине из Прионежья Карелии

Юмор жителя поселка в Прионежском районе не оценил приятель, ударив собутыльника по голове.

Помощь медиков и правоохранителей понадобилась жителю одного из поселков Прионежского района, который получил травмы во время застолья с другом. Участковый выехал на место происшествия, разобрался в ситуации, а также установил личность и местонахождение подозреваемого. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Полицейский выяснил, что между участниками встречи произошла ссора. Виной тому стала неосторожная шутка мужчины в адрес родственника 23-летнего односельчанина. Молодой человек не оценил юмор товарища. По версии полиции, подозреваемый ударил знакомого кулаком по голове. После чего потерпевший сразу же отправился домой. Там он почувствовал, что ему становится хуже и вызвал бригаду скорой помощи. Впоследствии полученная травма была квалифицирована как повлекшая вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчину будут судить за нанесение удара полицейскому в кафе.