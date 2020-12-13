Незаконно уволенный житель Петрозаводска взыскал с работодателя 320 тысяч рублей

Петрозаводский городской суд признал незаконным факт увольнения мужчины с работы и обязал работодателя выплатить компенсацию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Житель Карелии был принят на работу в охранную фирму на должность охранника, где проработал более 1 года – с апреля 2019 года по июль 2020 года.

В конце июля работодатель уволил работника и выдал ему трудовую книжку и направил по почте приказ об увольнении по собственному желанию. При этом каких-либо заявлений об увольнении, со слов работника, он не подавал, желания уволиться не высказывал.

Волеизъявление работника на расторжение трудового договора по собственному желанию должно являться добровольным и подтверждаться исключительно письменным заявлением работника. В ходе рассмотрения дела доказательств, свидетельствующих о написании работником заявления об увольнении по собственному желанию, представлено не было.

По результатам рассмотрения дела прокурор дал заключение о наличии безусловных оснований для отмены приказа об увольнении, восстановления истца на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда в связи с незаконным увольнением.

Суд восстановил охранника на работе, а также обязал работодателя выплатить компенсацию за время вынужденного прогула в размере более 300 тыс. рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.