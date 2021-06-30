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Незаконную продажу сертификата о вакцинации выявили в Подмосковье

Новости. Криминал
19:30, 01 Июля 2021
фото: © Виталий Белоусов / РИА Новости

Росздравнадзор выявил в Подмосковье случай незаконной продажи сертификата о вакцинации.

Росздравнадзор выявил случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от коронавирусной инфекции в Подмосковье, всем участникам мошеннической схемы грозит уголовное наказание, сообщила пресс-служба ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области было принято решение о проведение контрольной закупки фальшивого сертификата через различные Telegram-каналы, так как в последнее время стали появляться многочисленные объявления о нелегальной продаже сертификатов.

«Сотрудник службы вступил в переписку с мошенниками, которым были предоставлены необходимые для оформления сертификата личные данные. Через некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а в Едином портале государственных и муниципальных услуг — сведения, содержащие информацию и о месте получения лже-услуги: ГБУЗ Московской области «Егорьевская центральная районная больница», — говорится в сообщении.

На основании полученных данных была незамедлительно организована внеплановая проверка для выявления тех, кто получил статус вакцинированного незаконным путем, уточнили в пресс-службе.

«Проверка проводится с участием сотрудников УЭБиПК ГУ МВД по Московской области, так как выявленные обстоятельства содержат признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации», — пояснили в ведомстве.

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Комментарии

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кир
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