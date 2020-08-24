Нежелание работать обернулось для жительницы Карелии реальным сроком

Жительнице Муезерского района заменили исправительные работы на реальный срок в колонии, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что 31-летняя местная жительница, приговоренная к 6 месяцам исправительных работ, отработала лишь 45 дней.
Нежелание работать послужило основанием для замены неотбытого срока наказания реальным лишением свободы.
Суд приговорил нарушительницу к 1 месяцу 15 дням отбывания в колонии-поселении.
Ранее жителя Карелии отправили в колонию за нарушение "условки".
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