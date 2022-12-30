Нежилой дом сгорел дотла в селе на юге Карелии (ФОТО)

Пожар произошел утром 2 января в Олонецком районе Карелии.

В понедельник, 2 января, в 05:55 спасателям поступила информация о пожаре в деревянном нежилом здании по адресу: село Видлица, улица Набережная, дом №39.



На место происшествия выехали две автоцистерны и семь человек личного состава, говорится в сообщении паблика «ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району».



На пожаре никто не пострадал.



