Незимний февраль в Петрозаводске (ФОТО)

Последний месяц зимы не радует жителей Петрозаводска снегом и морозами.

Фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов запечатлел незимний Петрозаводск: огромные лужи, грязь, растаявший каток, распустившиеся почки. Глядя на фото, можно смело сказать, что в город пришла весна.

Но не все отчаиваются и впадают в депрессию от серых будней. Некоторые горожане устраивают зимние заплывы в Онежском озере.

Смотрите на "весенний" февраль в Петрозаводске в нашем фоторепортаже.

Ранее сообщалось, что в январе в Петрозаводске начали распускаться листья и зеленеть трава.