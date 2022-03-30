Никому не мешает: Упавший из-за ДТП столб в центре Петрозаводска обещали убрать в понедельник

В ЕДДС Петрозаводска сообщили, что фонарный столб на улице Кирова уберут в начале рабочей недели.

Как сообщается в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска со ссылкой на МУП «Петрозаводские энергетические системы», на улице Кирова,15, напротив центрального входа в ГБУЗ "Родильный дом имени Гуткина", на тротуаре лежит поврежденный столб. Он огражден, движению пешеходов не мешает, в понедельник, 4 апреля, его вывезут.

Напомним, 2 апреля, у дома № 15 по улице Кирова произошло ДТП, в результате которого автомобиль сбил фонарный столб.