Столб повис на проводах над дорогой после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобиль снес фонарный столб на улице Кирова.

ДТП произошло сегодня, 2 апреля, у дома № 15 по улице Кирова. Судя по видео, опубликованному в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», виновник аварии решил, припаркованный рядом с поликлиникой МВД, решил развернуться и выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль в сторону площади Кирова. Второй участник ДТП пытался уйти от столкновения, автомобиль отбросило на газон. Машина сбила столб, который завис над проезжей частью, а затем вернулась на дорогу.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, на улице Кирова, у дома 15, напротив центрального входа в «Родильный дом имени Гуткина», в результате механического повреждения наклонился столб, висит на проводах.

«Информация передана в МУП „Петрозаводские энергетические системы“ для принятия мер. Будьте осторожны!» — предупреждают горожан в ЕДДС.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».