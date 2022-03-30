Столб повис на проводах над дорогой после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Автомобиль снес фонарный столб на улице Кирова.
ДТП произошло сегодня, 2 апреля, у дома № 15 по улице Кирова. Судя по видео, опубликованному в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», виновник аварии решил, припаркованный рядом с поликлиникой МВД, решил развернуться и выехал на встречную полосу, по которой двигался автомобиль в сторону площади Кирова. Второй участник ДТП пытался уйти от столкновения, автомобиль отбросило на газон. Машина сбила столб, который завис над проезжей частью, а затем вернулась на дорогу.
По сообщению ЕДДС Петрозаводска, на улице Кирова, у дома 15, напротив центрального входа в «Родильный дом имени Гуткина», в результате механического повреждения наклонился столб, висит на проводах.
«Информация передана в МУП „Петрозаводские энергетические системы“ для принятия мер. Будьте осторожны!» — предупреждают горожан в ЕДДС.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».
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