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Никто не хочет быть директором школы № 25 в Петрозаводске: объявлен новый конкурс

Новости. Общество
07:25, 19 Января 2021
фото: © Яндекс Карты
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Администрация столицы Карелии вновь объявила конкурс на замещение должности директора средней школы №25: в прошлый раз желающих возглавить учебное заведение не нашлось.

Мэрия Петрозаводска повторно объявила конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 25".

Учебное заведение располагается в карельской столице на набережной Гюллинга, д. 3.

Заявки и документы от соискателей принимаются до 18 февраля, информирует пресс-центр мэрии города.

Ранее городские власти уже пытались найти руководителя для школы №25 в Петрозаводске. Однако на объявленный конкурс не поступило ни одной заявки. Он был признан не состоявшимся.

 

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Комментарии

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кир
2021-01-19 09:35:15
У нас вообще никто работать не хочет.
Беня
2021-01-19 11:10:30
кир, давай, покажи как надо :)
nae
2021-01-19 10:14:12
кир, так покажи пример. Чего коптишь в холостую?
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