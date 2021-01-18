Никто не хочет быть директором школы № 25 в Петрозаводске: объявлен новый конкурс

Администрация столицы Карелии вновь объявила конкурс на замещение должности директора средней школы №25: в прошлый раз желающих возглавить учебное заведение не нашлось.

Мэрия Петрозаводска повторно объявила конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 25".

Учебное заведение располагается в карельской столице на набережной Гюллинга, д. 3.

Заявки и документы от соискателей принимаются до 18 февраля, информирует пресс-центр мэрии города.

Ранее городские власти уже пытались найти руководителя для школы №25 в Петрозаводске. Однако на объявленный конкурс не поступило ни одной заявки. Он был признан не состоявшимся.