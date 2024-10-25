Инвестиционные затраты в этом году 90 млн рублей в Петрозаводске, а свет по-прежнему пропадает то там, то здесь

Сегодня на планерке обсудили электроснабжение города.

Большая часть жителей получает электроэнергию по сетям «ОРЭС-Петрозаводск», поэтому деятельности именно этой компании и была посвящена основная часть доклада на сегодняшней планерке в мэрии Петрозаводска.



Как сообщила в своем личном профиле Инна Колыхматова, на обслуживании предприятия находятся 782 трансформаторные подстанции и распределительные пункты с мощностью более 720 Мегавольт-ампер, а также воздушные и кабельные линии различных классов напряжения протяженностью – более 1600 км. По сути, компания обслуживает почти все электрические сети карельской столицы.



"Чтобы минимизировать аварийные отключения света, «ОРЭС-Петрозаводск» регулярно проводит комплекс работ. Основная их часть реализуется по двух программам – производственной и инвестиционной. В рамках первой из них компания в этом году ремонтирует воздушные линии электропередачи, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, кабельные шкафы. Общий объем финансирования – 64 млн рублей.



Инвестиционные затраты в этом году – 90 млн рублей. В программу, в частности, входят такие работы:

- строительство двух трансформаторных подстанций на Перевалке и в Соломенном с монтажом высоковольтных и низковольтных кабельных линий. Этом позволит разгрузить существующие сети, питающие частные дома.

- строительство кабельной линии на Суоярвской улице. Это также повысит надежность электроснабжения на Перевалке.

- строительство кабельно-воздушной линии в районе ТИЗ «Усадьба».

- строительство кабельной линии в районе улицы Рождественского", - уточнила гражоначальница.



Кроме того, в докладе прозвучало. что АО «ОРЭС-Петрозаводск» в течение года привело в порядок 12 трансформаторных подстанций. Внешний вид сооружений улучшился, а защита оборудования от атмосферных осадков стала надежнее.

Жителям Петрозаводска напомнили телефоны дежурных служб сетевых организаций:

АО «ОРЭС-Петрозаводск» – 784559,

АО «ПСК» – 702393,

ОАО «РЖД» – 714093.