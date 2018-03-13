"Нива" и лесовоз столкнулись на дороге в Карелии

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В Суоярвском районе "Нива" столкнулась с лесовозом, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.
В понедельник на 39 км Суоярвского шоссе в поселке Лоймола водитель Lada-2131 резко затормозила, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где столкнулся с лесовозом МАЗ-S.
В происшествии пострадала пассажирка "Лады" - женщина 1955 года рождения.
Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
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