"Нива" и лесовоз столкнулись на дороге в Карелии

В Суоярвском районе "Нива" столкнулась с лесовозом, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник на 39 км Суоярвского шоссе в поселке Лоймола водитель Lada-2131 резко затормозила, и автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где столкнулся с лесовозом МАЗ-S.

В происшествии пострадала пассажирка "Лады" - женщина 1955 года рождения.

Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.