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Ночью в Карелии подморозит до минус 6 градусов

Новости. Погода
17:00, 15 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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О погоде на пятницу, 16 апреля, рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет небольшая облачность, без осадков.

Ветер ожидается северный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью опустится до -1, -3°С, днем воздух прогреется до +9, +11°С. Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии, как и в столице, не ожидается осадков, возможна небольшая облачность. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, на юге северо-восточный, слабый.

Температура воздуха ночью составит -1, -6°С, днем потеплеет до +7, +12°С.

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