Ночью 16 пожарных спасали сараи в райцентре Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в хозпостройках в Сортавале из-за неосторожного обращения с огнем.

По сообщению МЧС Карелии, в минувшую субботу, 24 июля, в 22:48 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского и Питкярантского районов (16 человек, 4 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке. Горели сараи у дома №5 по Пушкина в Сортавале. В 00:48 пожар был ликвидирован.

Как пишут в официальном паблике администрации Сортавальского поселения, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем или непотушенной сигареты.

«Просим всех жителей быть внимательнее и соблюдать меры пожарной безопасности», - пишут в паблике, выложив фото пожара.