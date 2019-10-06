Ночью девять пожарных тушили дом в Петрозаводске

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Пожар произошел в жилом доме на улице Свердлова, сообщает МЧС Карелии.
В субботу, 5 октября, в 22:44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска выезжали на вызов в дом№26 по улице Свердлова. На ликвидацию пожара у 9 человек (3 ед. техники) ушло 18 минут.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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