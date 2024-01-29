Ночью две улицы в Петрозаводске будут убирать от снега

Мешающие работе снегоуборочной техники автомобили эвакуируют.

Как сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь с понедельника на вторник в городе планируются снегоуборочные работы на улицах Фролова и Питкярантской.



«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками», — написали в группе.



Инспекторы предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.